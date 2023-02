Cowboys final team list: Trial v Dolphins

Kulikefu Finefeuiaki has been ruled out, with hooker Jai Hansen and Northern Pride second rower Ewan Moore added to the extended bench.

Cowboys team to play Dolphins:

1. Tom Chester

2. Laitia Moceidreke

3. Gehamat Shibasaki

4. Brendan Elliot

5. Robert Derby

6. Ben Hampton (c)

7. Tom Duffy

8. Taniela Sadrugu

9. Kyle Schneider

10. James Tamou

11. Jack Gosiewski

15. Sylvester Namo

13. Riley Price

Interchange

14. Mia Pua’avase

16. Emarly Bitungane

17. Julian Christian

18. Jordan Lipp

19. Zac Laybutt

20. Adam Cook

21. Jake Bourke

22. Jai Hansen

23. Ewan Moore

Story first published on The North Queensland Cowboys Website

Link to original story