Everyday People PNG : Pauline David

Mi stap long ples tasol ol famili blong mi no mekim wanpla samting long mi, na wanpla man salim tiket blong mi na mi bin kam long hia.

Mi kam stap na taim em save lukim ol famili blong mi em save baim kaikai, em save amamasim ol na ol famili ting em wanpla gutpla man na em bai lukautim mi. Tasol taim mi kam stap long haus blong em, pasin em soim long ol famili blong mi em no save mekim long mi. Mipla stap go na em kisim wok. Em wok nau mi bin ting bai mi lukim potnait pe blong em tasol nogat.

Olsem na mi tingting long mekim maket. Mi bin lainim long mekim bilum olsem na mi mekim wanpla bilum. Displa bilum mi mekim na em naispela stret na wanpla woda meri laikim na mi salim long K250 tasol em givim mi K200. Hap mani mi baim narapla gel we bin helpim mi long tanim rop na hap mi holim na mi salim long ol wanwok blong man blong mi.

Mi stat wantaim displa mani na em gro kam antap go kamap olsem K3,000 nabaut long wanpla taim. Kaikai blong haus em man ya save baim olsem na mi no save yusim displa mani. Tasol mani em no save givim mi.

Man blong mi tu save kisim tasol taim em ino bekim em mi save pait wantaim em go na em save givim mi.

Dinau mani olsem na sampla taim ol man save givim profit wantaim, sampla taim ol no save givim mi gut.

Taim Covid-19 i kam ol wanwok blong man blong mi we ol save kisim coins blong mi lusim wok olsem na ol no bekim ol mani blong mi. Tasol mi strongim maket blong mi long lem hat.

Mi bin baim 4-pla o 5-pla katen egg long Bomana na mi kam praim na salim. Tasol mi lukim olsem ol egg save stap longpela taim na save bagarap. Olsem na mi lusim gen na mi salim lem hat. Olgeta de mi save holim K200 blong baim nupla lem hat gen na salim.

Long las wik Fraide em wanpla meri bekim K150 blong mi. Na wantaim lem hat mani blong mi, mi putim klostu long pilo blong mi na mi slip. Na moning mi kirap em hanpaus blong mi wantaim bikpla fon blong mi ino stap. Stilman kam insait na stilim bikos dua blong haus em bagarap na mipla ino save lokim.

Na mi hat lo toktok bikos em hatwok mani blong mi. Nau olgeta laik blong mi long maket em pinis bikos lo displa tasol.

Pauline David- Funky Town, NCD.