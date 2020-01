Toktok hamas i go long ol NCD pipol

NCD Metsup, Perou N’Dranou, i mekim dispela toktok bihain long wanpela gutpela Niu Yia polis operesen i bin kamap.

Bikpela lain pipel bilong siti i singautim Niupela Yia wantaim amamas na bikpela rispek long lo.

NCD polis bos i gat bikpela bel isi na i tok pasin bilong ol pipel i wok long senis na kamap gut olgeta taim.

“Olsem na mi makim maus bilong metropoliten koman long NCD na mi laik tok amamas long ol pipel bilong siti long soim gutpela pasin long taim bilong selebretim festiv sisen. Mi mas tok tenkyu tu long ol polis man na meri husat i bin stap insait long dispela operesen long ol i givim taim bilong ol long lukautim lo na oda long stap gut,” N’Dranou i tok.

Maski NCD Koman i no bin kisim sampela mani long lukautim Krismas na Niu Yia operesen, Sif Suprintenden N’Dranou i tok ol i bin kamapim wanpela isipela tasol gutpela plen we i bin stat long faivpela wik i go pinis. Em i bin kamap long tripela hap.

“Namba wan hap em bilong bringim toksave i go long ol pablik long siti na ol setelmen raun long siti long ol i mas wokabaut stret na no ken kamapim ol paul pasin.

“Namba tu em long putim planti polis long pablik eria na long ol ples we planti trabel i save kamap long ol pipel bai luksave na stopim ol pasin bilong brukim lo. Dispela em long putim ol polis rotblok wantaim Rot Transpot Atoriti long pinis bilong mun Novemba i go long pinis bilong Disemba 2019,” N’Dranou i tok.

N’Dranou i tok namba tri hap bilong dispela plen em long “stopim, askim na sekim” operesen.

Namba tu hap bilong polis operesen i bin stat sampela de bipo long Krismas de we ol i bin kamapim tripela bikpela rotblok long siti. As tingting bilong dispela eksesais em long soim aut olsem ol polis i stap, na long stopim pasin bilong dring na draiv we inap kamapim birua na dai, long rausim ol kar i bagarap o i nogat pepa bilong ron long rot, na long holim ol draiva husat i no gat laisens.

“Na bikpela hap bilong hap namba tu em long mekim ol pablik i bilip olsem ol polis bai stap long lukautim ples long taim bilong krismas na niu yia,” N’Dranou i tok.

Las hap bilong dispela operesen em long taim ol polis i kamaut gen long Niu Yia long wokim ol rotblok stat long Desemba 30 na tu long stap long ol hotspot we ol pipel inap long kam bung na wokim selebresen.

Em i tok operesen i bin ran gut tru na long dispela tripela hap bilong operesen, ol polis i bin stap ples klia na planti pablik i mekim sampela gutpela toktok long soim olsem wok bilong ol polis i bin kamap gut.