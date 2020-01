Tok klia bilong Malagan kalsa

Wanpela bikman bilong ol Tabar Ailan i tok klia long dispela seremoni we i save mekim luksave long ol lain i dai pinis. Em i gat moa long 30 liklik pasin tumbuna na wanpela bikpela ol i save mekim em long yusim ol gorgor.

Noah Lurang i tok klia olsem dispela Malagan kalsa em i save kamap long taim bilong tingim ol lain i dai pinis, na tu long singautim ol pipel i kam insait long ples.

Ol pipel bilong Niu Ailan Provins i save yusim tu dispela gorgor long putim tambu long ol projek long go het.

“Gorgor em i wanpela samting bilong Malagan sosaiti o long Malagan kalsa we ol i save yusim long stopim ol pipel long go insait long narapela hap, o long ol i no ken go het long mekim wanpela samting olsem sampela kain divelopmen em ol i save yusim Malagan,” Lurang i tok.

“Mining bilong em i bilong tokim ol pipel na ol divelopa olsem, ‘yu mas stopim wok, i gat sampela samting yumi mas stretim pastaim long yu go het wantaim wok’. Olsem na gorgor long dispela wok em i gat bikpela pawa.”

Lurang i tok moa olsem gorgor em i wanpela samting bilong kalsa we ol i lukim olsem em i ‘dia tumas’.

Long 2012, ol papagraun bilong Lihir i bin yusim gorgor long stopim wok bilong Newcrest main. Ol papagraun i bin putim dispela gorgor raunim maining sait bihain long toktok bilong kompensesen.

Lurang i autim wari bilong em olsem ol lain husat nogat rait i wok long yusim gorgor nating nating.

“Ol i mas givim yu rait long yusim wanpela gorgor pastaim long yu ken yusim long Malagan. Sapos yu no gat rait long dispela orait yu no ken yusim gorgor. Na tude, planti pipel i wok long yusim nating gorgor na i no rispekim kalsa bilong yusim gorgor. Ol i wok long yusim long laik bilong ol yet tasol.”