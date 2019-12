Helt Dipatment tok lukaut long sik misels

Dipatment i mekim tok lukautim i go long ol papamama na ol lain husat i lukautim ol liklik pikinini, krismas bilong ol namel long 6 mun i go long 18 mun, long ol i mas pinisim olgeta veksinesen o kisim banis marasin long stopim sik misels na ol arapela sik nogut we veksinesen inap long pasim.

Helt Seketeri, Pascoe Kase, i bin tokaut long wanpela nius konprens long Fraide 13 Disemba long Nesenel Helt Opis long Pot Mosbi.

Seketeri Kase, wantaim sapot bilong Wol Helt Ogenaisesen, i mekim ol bikpela toktok long sik misels insait long PNG na long Pasifik Rijen wantaim na i tok strong long ol pablik long PNG i mas stap was na no ken lusim tingting long banisim ol yet na ol pikinini long sik misels.

Kase i mekim singaut bikos nau yet long sampela kantri klostu long Papua Niugini i gat bikpela hevi bilong sik misels i stap. Em ol kantri olsem Samoa, Fiji, Tonga na Australia.

“Misels sik em i save kalap isi tru i go long ol narapela olsem na strongpela veksinesen i mas stap namel long ol pikinini aninit long tupela krismas long stopim ron bilong dispela sik nogut.

“Sapos veksinesen i no strong, em isi long misels autbrek i kamap. Papua Niugini i lainim pinis long taim sik polio i bin kamap long las yia. Nau kantri i wok long painim sampela rot bilong stopim misels autbrek long kamap.

“PNG mas strong yet long ol rutin imunaisesen wok long daunim ol sik we veksinesen inap long stopim. Em i no gutpela long traim long stopim sik taim em i kamap pinis. Stopim em bipo long em i kamap bikpela em i gutpela wei,” Kase i tok.

Kase i tok long 11 Desemba 2019, Samoa Ministri bilong Helt i tokaut olsem 4,500 lain pikinini i bin kisim sik misels na ol i gat rekot olsem 70 lain husat i bin dai long misels, 61 bilong ol em ol pikinini husat i gat krismas aninit long 5-pela yia tasol.

Tasol Kase i tok olsem Samoa i wok long pait long daunim dispela hevi nau wantaim imunaisesen long ol pikinini na ol pipel.

“Papua Niugini i redi na stap tasol ol pipel i no ken wari na guria tumas. Bikpela toksave long Helt Dipatmen na ol patna bilong mipela, em yumi laik givim ol pipel bilong yumi em olsem imunaisesen i no bin gutpela tumas long pastaim tasol wok i mas go het long pasim rot bilong ol dispela sik we inap long kamapim dai.

“Em i tru olsem 2019 em PNG makim olsem yia bilong imunaisesen. Dipatmen ov helt i mekim planti wok pinis long apim mak bilong imunaisesen long kantri,” em i tok.

“Wanpela bikpela kempen i bin kamap long daunim sik misels long Jun 2019 we i lukim 1.17 milien pikinini, krismas bilong ol 6 mun i go long 5-pela krismas, i kisim banis marasin o vaksinesen. Dispela em i moa long 95 pesen mak aninit long Wol Helt Ogenaisesen taget. Tasol i gat ol planti hap long kantri yet we ol bebi i bin bon bihain long saplimenteri imunaisesen i stat long kantri.”

Bilong strongim dispela imunaisesen wok, na wantaim sapot bilong Australia na Nu Silan Gavman wantaim GAVI Veksin Alaiens na teknikal sapot bilong WHO na UNICEF, Helt Dipatmen i bin lonsim ‘Accelerated Health System strengthening program’ long wok wantaim ol provins long traim long winim ol hevi we i save mekim hat long karim imunaisesen i go long olgeta hap bilong kantri.

Dipatmen ov Helt i laik wok wantaim ol provins long mekim moa wok bilong imunaisesen sevis long ol ples i stap longwe.

Seketeri Kase i laikim ol pablik i mas save olsem olgeta veksinesen long ol gavman helt fasiliti em i fri na ol i ken givim long ol pikinini olgeta de. Tasol ol lain husat i kisim pinis olgeta dos bilong misels bai i no ken kisim ken.