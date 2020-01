Amamas long Fairweather risain

Siaman bilong Manam People’s Sustainable Development (MPSDA) Henry Konaka i tok ol pipel bilong Manam i lukim risain bilong siaman Ken Fairweather olsem gutpela sain bikos long taim bilong em olsem siaman ol pipel bilong Manam i no lukim gutpela senis long risetelmen wok.

“Sori tru olsem Ken Fairweather i bin tok orait long kisim dispela wok bilong siaman wantaim gutpela tingting, tasol ol wok bilong fainens na politik i no bin gutpela long em i skruim wok i go.

“Ol pipel bilong Manam i lukim dispela senis olsem gutpela nius long nupela yia 2020. Tasol long taim MRA i bin stat long Epril 2016, nogat wanpela gutpela wok i bin kamap ausait long makim ol bod memba,” Konaka i tok.

Em i tok MRA i no bin gat gutpela stia long ol mun i go pinis olsem na planti bikpela samting bilong ranim wok i no bin kamap. MRA i no soim olsem em i bihainim ol bikpela strateji na plen bilong gavman, wei bilong lukautim ol wok.

Tok bilong Ken Fairweather olsem em i no kisim inap sapot bilong gavman na long mani, Konaka i tok dispela em i no tru bilong wanem gavman i bin givim bikpela mani long MRA stat long yia 2017 i kam inap long Oktoba 2019.

Antap long dispela, ol pipel bilong Manam i laik lukim odit i kamap long ol dispela ol bikpela wok bilong mani olsem: 2017 Baset- K6 million i bin go insait long Madang Provinsal Edministresen; Transferim K1.9 milien i go insait long MRA Trust Funds long Dipatmen bilong Fainens; K250,000 i go long Bogia Distrik Divelopmen Atoriti long Septemba 2019 na tu long opis rent long Garden Hills Apatmen long Pot Mosbi.

“Ol pipel bilong mipela i wok long kisim taim yet nau inap 23 krismas long hangere, nogat gutpela wara na senitesen, nogat gutpela heltkea na edukesen sevis na i no gat rot bilong painim mani.

“Stap bilong ol i no gutpela long wanem planti hevi kamap wantaim ol asples na nau Fairweather i risain em gutpela nius,” Konaka i tok.

“Nau mipela laikim Marape-Steven gavman long makim wanpela nupela siaman, nupela CEO bilong stap olgeta taim, na long mekim wok painimaut na odit hariap tasol long ol mani we ol i bin bagarapim.”

(Henry Konaka – Siaman bilong Manam People’s Sustainable Development Association)