Nu Yia toktok bilong PNGCC

Na long go insait long nupela yia 2020, Rev. Joseph i mekim tok piksa bilong stori bilong ol Israel long buk Kisim Bek we ol pipel bilong God i bin lusim Isip kamaut na i go insait long Kanan o Promis graun.

“Gutpela stori tru em bilong tupela man, Joshua na Caleb. Dispela tupela man tasol long namba bilong ol lain i kamaut long Isip i bin go insait long ples Kanan. Olgeta narapela i no bin inap long go insait. Dispela em i wanpela stori bilong bel sori stret. Taim yumi laik go insait long nupela yia, ating gutpela samting i save kamap long wan wan lain tasol,” em i tok.

Dispela gutnius bilong Krais long Krismas em hop, bel isi, amamas na pasin bilong laikim we yumi ken go insait long hap we yumi no save long en. Taim yumi go insait long dispela kain nupela ples, hop insait long Krais bai helpim yumi long kisim gutpela samting olgeta taim wantaim bel isi long lewa bilong yumi.

Rev Joseph i tok gutpela bilong kisim gutpela samting i no min olsem yumi bai gat planti mani na kago, nogat. Em taim yumi bai gat bel isi na bel amamas long helpim kantri bilong yumi. Yumi mas laikim kantri bilong yumi inap long yumi mekim wok long helpim.

“Mi save oltaim givim dispela tripela askim long kain taim olsem. Mi save tok; ‘Em i tru olsem mi bilong Papua Niugini? Wanem samting i mekim mi pilim olsem mi bilong Papua Niugini? Namba tri askim em, sapos mi trupela man o meri Papua Niugini, orait, mi gat wanem kain gutpela samting we mi ken givim long kantri bilong mi?”

Long makim maus bilong PNG Kaunsil ov Sios, Rev. Roger Joseph i tok gutpela amamas gen long ol pipel bilong Papua Niugini long ol i ken gat gutpela nupela yia 2020 wantaim planti gutpela samting.

(Jeneral Seketeri bilong PNG Kaunsil ov Sios, Rev. Roger Joseph)